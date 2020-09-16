شكرا لقرائتكم خبر عن شملت 19 رئيسًا.. محافظ الجيزة يجري حركة تغيرات لرؤساء الوحدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، حركة تغيرات لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن أوسيم، وأبوالنمرس، والصف، والعياط، والواحات البحرية، ومنشأة القناطر، وذلك تأكيدًا لمبدأ الشفافية والنزاهة بعدم تكليف أي رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مؤكدًا أنه سيتم عمل تقييم دوري لأداء القيادات التي تم تكليفها للتأكد من قيامهم بالأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه وإحداث إضافة ميدانية يلمسها المواطنين.

وشملت حركة التغيرات التي أجراها محافظ الجيزة 19 قيادة بالمراكز والمدن، وهم على منصور على رئيسًا للوحدة المحلية لقرية البراجيل، ومحمد أحمد ياسين، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية برطس، ومحمود بيومي عبدالحفيظ، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بشتيل بمركز ومدينة أوسيم، ومحمد عيد محمد، رئيسًا للوحدة المحلية بالمنوات بمركز ومدينة أبوالنمرس.

كما شملت الحركة، سونيا يونس محمود، رئيسًا للوحدة المحلية بالودى، وأحمد عبدالغني خليل، رئيسًا للوحدة المحلية بالإخصاص، ورمضان عبدالونيس محمد، رئيسًا للوحدة المحلية بغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، ومجدي عبدالرحمن عبدالوهاب، رئيسًا لوحدة القطوري، وشريف عفيفي عبدالمنعم، رئيسًا لوحدة المتانيا، وعبدالمنعم محمد عبدالمنعم، رئيسًا لوحدة طهما، وخالد محمد عبدالرحمن، رئيسًا لوحدة ميت القائد بمركز ومدينة العياط.

كما شملت الحركة أيضًا كلا من العمادي محمد عزمي، رئيسًا لقرية منديشة، وسعادة حمدي حسن، رئيسًا لقرية الزبو بمركز ومدينة الواحات، وكمال فتحي حافظ، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بهرمس، وعمر عيد حسانين، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية يرقاش، ورجب جمال محمد، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أبوغالب، وفؤاد ماهر عبدالفتاح، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفر حجازي، وأحمد حسني عبدالفتاح، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بني سلامة، وأحمد عبدالفتاح عبدالواحد، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر.

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