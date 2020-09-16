شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مصر من قوائم تصنيف الدول وبائيًا للأصفر بدلًا من الأحمر للقادمين للأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس «كورونا» لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشيرا إلى أن الأردن حددت تصنيف الدول التي سوف تستقبل منها مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، إلى (خضراء، وصفراء، وحمراء) تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة، وقد تم تحويل مصر من قوائم الأحمر إلى الأصفر.

وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان: إن وزير النقل الأردني، خالد سيف، حدد تصنيف الدول التي سوف يستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، إلى ( خضراء، وصفراء، وحمراء) تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

الدول «الخضراء»

يشترط فيها أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منه، وأن يقوم بإحضار شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر، ونتيجتها سلبيّة«.

«كما يقوم بإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة، على نفقته الخاصّة، وينتظر لحين صدور النتيجة، وفي حال كانت نتيجة فحصه سلبيّة لا يتمّ حجره مؤسّسيّاً، وإنّما يتمّ الاكتفاء بالحجر المنزلي لمدّة أسبوع».

الدول «الصفراء»

أما الدول المصنفة صفراء، فيشترط على «الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيّاً بأنّها صفراء، أن يقوم المسافر بإحضار شهادة فحص (PCR) قبل 5 أيام من السفر، ونتيجتها سلبيّة، كما يقوم بإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة، على نفقته الخاصّة».

وكذلك، «يتمّ نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدّة 7 أيّام، كما سيتمّ إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، وفي حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليّاً لمدّة أسبوع».

الدول المصنفة «حمراء»

أما «الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيّاً بأنّها حمراء، فيشترط إحضار شهادة فحص (PCR) قبل 5 أيام من السفر، ونتيجتها سلبيّة، كما يقوم بإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة، على نفقته الخاصّة».

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«يتمّ نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدّة 7 أيّام، كما سيتمّ إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، وفي حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليّاً لمدّة أسبوع، ويلتزم خلال هذه المدّة بارتداء الإسوارة الإلكترونيّة».

وطبقا لآخر تصنيف فان جمهورية مصر العربية تم تصنيفها ضمن القائمة الصفراء .

وقال وزير النقل: إن المسافرين القادمين إلى أراضي المملكة يتوجب عليهم زيارة منصة Visit Jordan الخاصة بالقادمين على الرابط التالي (www.visitjordan.gov.jo ) وتعبئة النموذج المتوفر على المنصة.

وأضاف أن المسافر يجب أن يحصل على (QR code) بعد استكمال تعبئة النموذج على المنصة، إذ لا يسمح لأي مسافر بالصعود على الطائرة في حالة عدم حصوله على (QR code)، وفي هذه الحالة يتحمل المسافر التبعات القانونية.

علما انه عند الدخول على منصة السفر (www.visitjordan.gov.jo ) يجد الزائر عرض فيديو بتعريف كل الإجراءات .

وأشار إلى أن القائمة المحدثة شملت تصنيفات الدول والوجهات ( حمراء، صفراء، خضراء) التي تم اعتمادها لمدة أسبوعين على النحو الآتي:

الدول والوجهات الحمراء: البحرين، بلجيكا، التشيك، فرنسا، العراق، الكويت، فلسطين، لبنان، ليبيا، عٌمان، قطر، رومانيا، إسرائيل، روسيا، إسبانيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدول والوجهات الصفراء: مالطا، المغرب، هولندا، المملكة العربية السعودية، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، مصر، السودان، سوريا، اليمن.

الدول والوجهات الخضراء: الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، هنغاريا، إيطاليا، ليتوانيا، ماليزيا، بولندا، تايلاند، تونس، تركيا.