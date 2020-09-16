شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: منتدى غاز شرق المتوسط يهدف إلى خلق منصة لضمان أمن الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إن منتدى غاز شرق المتوسط يهدف إلى خلق منصة لضمان أمن الطاقة وتعزيز مشروعات التعاون.

وشارك وزير الخارجية في الدورة الـ٢٤ للمائدة المستديرة EconRoundtableGR التي تنظمها مجموعة «الإيكونوميست» لتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط في العاصمة اليونانية أثينا.

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، أمس إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، التقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.