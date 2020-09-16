شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن رصف الشوارع الفرعية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجية عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح، عن رصف الشوارع الفرعية والمحيطة من شرطة الجوازات حتى مبنى الهلال الأحمر بشارع إسكندرية، وذلك بعد انتهاء الشركات العاملة بمشروع التحول الرقمي بناء على رد الشركات بالخطابات الرسمية بإنهاء الأعمال.

وأكد «عبدالرازق»، أنه جاري العمل في رصف الشوارع خلف مستشفى النساء والأطفال حتى شارع علم الروم، وجاري العمل لرصف الشوارع الفرعية بالإمام مالك ضمن خطة المدينة لإعادة الشئ لأصلة.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، إن تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال وتركيب بلاط الانترلوك بالأرصفة بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لافتا إلى الانتهاء من زراعة الجزيرة الوسطي بأشجار الفيكس من مدخل حي الشروق بالكيلو 7 حتى نهاية الشارع بعد فتح الشارع المغلق لسنوات أمام شرطة مكافحة المخدراتز

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب خاصة المشروع القومي للتحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة.