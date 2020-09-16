شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة التنفيذية بطوخ تشن حملات على محال بيع السلع الغذائية والجزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، بالإشتراك مع إدارة تموين طوخ، والإدارة الصحية، الأربعاء، حملة للمرور والمتابعة على محلات بيع السلع الغذائية وسلاسل المحلات التجارية للتأكد من سلامة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين. وقامت الإدارة البيطرية والتموين والصحة حملة على محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من جودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين. حملة تموين طوخ حملة تموين طوخ حملة تموين طوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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