شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: 6.7 مليار جنيه فاتورة إنشاء الجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي جرى افتتاحها اليوم الأربعاء، كانت حلمًا، وتم تحقيقه بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عبدالغفار»، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية، أن «200 فدان لحجم الجامعة المصرية اليابانية كانت صحراء ولكن تحولت لواقع ملموس بتكلفة 6.7 مليار جنيه».

وتابع وزير التعليم العالي أن الجامعة المصرية اليابانية تنقسم لمبنى للتميز العلمي، الإدراة، المكتبة، أربع كليات، مبنى للخدمات الطلابية ومدينة كاملة للخدمات من محطات تحلية ومعالجة.