شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: 6.7 مليار جنيه فاتورة إنشاء الجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي جرى افتتاحها اليوم الأربعاء، كانت حلمًا، وتم تحقيقه بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «عبدالغفار»، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية، أن «200 فدان لحجم الجامعة المصرية اليابانية كانت صحراء ولكن تحولت لواقع ملموس بتكلفة 6.7 مليار جنيه».
وتابع وزير التعليم العالي أن الجامعة المصرية اليابانية تنقسم لمبنى للتميز العلمي، الإدراة، المكتبة، أربع كليات، مبنى للخدمات الطلابية ومدينة كاملة للخدمات من محطات تحلية ومعالجة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: 6.7 مليار جنيه فاتورة إنشاء الجامعة المصرية اليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.