شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: وحدة خاصة لأئمة الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا وزملائهم من الإداريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء وحدة خاصة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان: وحدة البحث العلمي، وذلك تشجيعا على مزيد من التأهيل وصقل مواهب الأئمة والإداريين العلمية والمهارية ومساعدتهم في توجيه أبحاثهم ودراساتهم بما يخدم حياتهم العلمية والمهنية .

وتهدف الوحدة الجديدة إلى: بناء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة عن الأئمة والإداريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمسجلين بالدراسات العليا، بغية تقديم الدعم العلمي والفني لهم وإلحاق الأئمة المتميزين منهم باللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كباحثين مساعدين لأعضاء اللجان من كبار الأساتذة في مختلف التخصصات لإكسابهم الخبرة العلمية والفنية من خلال احتكاكهم واتصالهم المباشر بكبار العلماء في مختلف التخصصات، وتزويدهم بما يحتاجون إليه في بحوثهم العلمية من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

كما تهدف الوحدة الجديدة إلى: الاستفادة بجهود المتميزين منهم في أنشطة الوزارة العلمية وندواتها التثقيفية وقوافلها ومبادراتها الدعوية، والاستفادة بجهود الإداريين منهم كل في مجال تخصصه، وتوجيه من يسمح تخصصه بمزيد من الدراسة الأكاديمية في مجالات الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والقانون والحضارة الإنسانية، وسرعة إنهاء إجراءات صرف حافز التميز العلمي المقرر لكل من يحصل على المؤهل العلمي الأعلى، ودراسة إمكانية صرف حافز تميز على كل رسالة علمية جديدة يحصل عليها الباحث سواء من الأئمة أم الإداريين .

وأوضح وزير الأوقاف أنه سيتم إسناد رئاسة هذه الوحدة إلى أحد شباب علماء الوزارة المتميزين .