شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة رطب.. العظمى 35 والرطوبة 87% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري .

وهناك أمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد نشطة على جنوب سيناء .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75: 1، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.75:2.25، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 87 – 35 )، السواحل الشمالية ( 90 – 60 )، شمال الصعيد ( 60 – 24 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 12 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 23»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «41- 26»، الأقصر «42– 27»، أسوان «44 – 27» .