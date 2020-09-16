شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «الدولة صاحية أوي في كل شيء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة مستعدة لتوفير أماكن لإقامة الملتحقين بمبادرة «بناة مصر» الرقمية وتقليل فترة الدراسة.

وأضاف السيسي، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية: «مستعدين نوفر مكان للإقامة الكاملة للطلاب الملتحقين بالمبادرة، وهناك أماكن للجميع فيها، وأتمنى أن تصلكم الرسالة، الدولة دي قاعدة صاحية اوي في كل شيء وهناك دول مجاورة سبقتنا بـ 25 سنة في الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «إحنا بنخرج مئات الآلاف كل عام من الطلبة، لكن السؤال هل هم جاهزين ومؤهلين لسوق العمل، هو ده اللي مفروض الآباء يدوا أبناءهم دروس خصوصية فيه».

وأردف: «الآن أصبحنا ننافس والفرص موجودة والدولة على استعداد لتكثيف مدة التأهيل لعدم إهدار الوقت، حيث تستغرق عامين لعام واحد».