خطة مختلفة.. وزير التعليم يشرح نظام الحضور بالمدارس العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الحضور إلى المدارس مختلف هذا العام بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أن نظام الحضور سيكون "خلف خلاف".

وأضاف شوقي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هناك خطة مختلفة للحضور إلى المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابع الوزير: إننا نحتاج إلى توزيع الطلاب على المساحات المتاحة بالمدارس وعدد أيام الأسبوع؛ بحيث لا يزيد عدد الطلاب على 15 أو 20 طالبًا في الفصل.

ولفت شوقي إلى أن هناك 60 ألف مدرسة تحتاج إلى 60 ألف جدول مدرسي، مؤكدًا أنه سيكون هناك جدول تقليدي للحضور في المدرسة؛ يومان أو 3 أيام، وجدول في البيت لبقية أيام الأسبوع.