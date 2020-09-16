كادر وإعفاء ضريبي.. السيسي: ادرسوا خطة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المعلم والطبيب يقومان بأقدس مهمة تجاه الإنسان؛ المعلم يهتم بتعليم ووعي الإنسان، والطبيب بصحة الإنسان". جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ ومن المقرر أن يشارك في افتتاح عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات تعليمية جديدة، لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم. وأضاف الرئيس: "الإعفاء الضريبي هيكون 60% للمعلم، وهيتحقق الكادر وهيزيد 12%.. هل ده كفاية؟ ادرسوا الموضوع ده لتحسين أوضاع المعلمين لاتخاذ إجراء". ليخاطب السيسي وزير التربية والتعليم: "بيتهيَّأ لي بيكون كده المدرسين راضيين عنك دلوقتي".

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