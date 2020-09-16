الأمر في منتهى الأهمية.. السيسي يطالب وزير التعليم بأنشطة رياضية للطلاب مع بدء عام دراسي مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بالنسبة إلى موضوع الرياضة؛ لو العقل كامل والجسم مش قوي كده هيكون فيه نقطة ضعف.. ما ينفعش إنسان درجاته العلمية تكون متميزة وقدراته البدنية أقل من كده".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ ومن المقرر أن يشارك في افتتاح عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات تعليمية جديدة، لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأضاف الرئيس: كنت أتمنى يكون موجود أنشطة رياضية ممكن للولد والبنت يشغلوها على الكمبيوتر، وتكون فيه حاجة تشجع والأسر كمان تستفيد؛ فالأمر في منتهى الأهمية".