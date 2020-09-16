السيسي عن تطوير التعليم: "إيد لوحدها متسقفش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن جهدا كبيرا بذلته الدولة في بناء مناهج جديدة للتعليم المصري، التي تعتبر من أفضل المناهج في العالم، قائلا: "حلم أن يكون لدينا منهج جديد.. ويحصل على تقدير خبراء التعليم في العالم".

وأضاف السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالاسكندرية: "علينا الانتباه إلى التشكيك فى إجراءات تطوير التعليم.. الدولة بذلت جهدا كبيرا في تطوير المنظومة التعليمية.. واستكمال تطوير المنظومة عملية نجاح جهد مشترك بين الدولة والمواطنين.. وإذا لم يكن هناك ثقة من المواطنين وتعاون كامل للتطوير وإيد لوحدها متسقفش".