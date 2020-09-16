مراعاة لظروفها.. السيسي يوجه الحكومة بشأن أيام عمل المرأة مع بدء العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عمليات التشكيك كانت كتيرة، وممكن تكون موجود في المرحلةالجاية.. بذلنا جهدًا كبيرًا في كل الموضوعات، والنجاح مشترك بين الدولةوالمواطنين؛ لازم المواطنين يشاركوا عشان ما يبقاش إيد واحدة تصفق".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ ومن المقرر أن يشارك في افتتاح عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات تعليمية جديدة، لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأضاف الرئيس: "الأسر شغالة، وفيه يومين أو تلاتة الطالب قاعد في البيت لوحده."

وخاطب الرئيس الحكومة: "ممكن نعمل حاجة للمرأة العاملة، وممكن نعمل تقليل لعدد العمالة بالنسبة للسيدة زي ما عملنا وقت كورونا".