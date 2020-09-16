السيسي: "بالإرادة والإصرار محمد ورودينا حققا حلميهما وده يدينا الأمل لتجاوز التحديات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محمد ورودينا، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، وكيف تغلبا على ظروفهما الصعبة.

قال السيسي: "نموذج محمد ورودينا؛ بالإرادة والإصرار والجهد والثقة بالنفس حققا حلميهما وده يدينا احنا الأمل؛ لتجاوز التحديات".

وأضاف السيسي: "مبروك محمد ورودينا، نفسكم في إيه تاني؟".

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قالت رودينا: "نفسي أكون صحفية متميزة، حابّة يكون لي دور أساعد الناس"، ليعقب السيسي: "ممكن نعمل لك إيه دلوقت؟"، لترد: "أدخل كلية إعلام جامعة القاهرة".

أما محمد فقال: "بلدنا ما فيهاش مستشفى"، ليرد السيسي: "نفسنا في كل مكان يكون فيه مستشفى".

وتابع السيسي: "حاضرلأجل خاطرك يا محمد، وشكرًا وربنا يوفقكم ودايمًا تدوا المثل الجميل لنا كلنا".