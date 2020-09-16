محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محمد ورودينا، اليوم الأربعاء، خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، وكيف تغلبا على ظروفهما الصعبة.
قال السيسي: "نموذج محمد ورودينا؛ بالإرادة والإصرار والجهد والثقة بالنفس حققا حلميهما وده يدينا احنا الأمل؛ لتجاوز التحديات".
وأضاف السيسي: "مبروك محمد ورودينا، نفسكم في إيه تاني؟".
قالت رودينا: "نفسي أكون صحفية متميزة، حابّة يكون لي دور أساعد الناس"، ليعقب السيسي: "ممكن نعمل لك إيه دلوقت؟"، لترد: "أدخل كلية إعلام جامعة القاهرة".
أما محمد فقال: "بلدنا ما فيهاش مستشفى"، ليرد السيسي: "نفسنا في كل مكان يكون فيه مستشفى".
وتابع السيسي: "حاضرلأجل خاطرك يا محمد، وشكرًا وربنا يوفقكم ودايمًا تدوا المثل الجميل لنا كلنا".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: "بالإرادة والإصرار محمد ورودينا حققا حلميهما وده يدينا الأمل لتجاوز التحديات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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