القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته داخل كمبوند بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، أثناء تواجدهما داخل كومباوند البارون في البساتين، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.
كان المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقدم ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.
واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
وأمرت النيابة العامة، استدعاء اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.
ونجحت حملة أمنية لمديرية أمن القاهرة، بناءً على أذن من النيابة، من القبض عليهما داخل كمبوند بالقرب من الدائري بنطاق البساتين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين واحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.
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