سقوط حلاق وعاطلين بحوزتهما 45 طربة حشيش في السويس وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفي محمول بحوزة شخصين حلاق ، عاطل "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة القسم ؛ لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لترويج المواد المخدرة .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة .

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وفى سياق آخر تمكنت قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من ضبط " كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام"30 طربة" - مبلغ مالي- هاتف محمول "بحوزة أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا؛ حال قيادته إحدى السيارات.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتي من بينها جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط حائزيها.