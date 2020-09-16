الداخلية تستهدف أطراف خصومة ثأرية بأسيوط وتضبط 6 بنادق آلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 6 قطع سلاح ناري عبارة عن (بنادق آلية) بحوزة 6 متهمين. جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة قام بها قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف طرفي مشاجرة من أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، لوجود خلافات بينهما على قطعة أرض صحراوية بالقرية محل سكنهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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