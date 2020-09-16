مباحث التموين: مصادرة 5 طن سكر حر مجهول المصدر داخل محل في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 5 طن سكر حر مجهول المصدر داخل محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة عابدين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عابدين، بحوزته 5,210 طن "سكر حر، أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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