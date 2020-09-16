أبرزها 10 أطنان سمك "مُنتفخ".. ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (1227) قضية تموينية متنوعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة القاهرة)، بحوزته (10 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "انتفاخ ظاهري-نقاط سوداء" وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

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كما ضبطت الحملات، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة المنوفية)، بحوزته (12 طن سلع غذائية "أرز أبيض، مكرونة، دقيق فاخر") داخل مخزن بهدف حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد زيادة أسعارها بصورة غير مشروع.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عابدين، بحوزته (5,210 طن "سكر حر، أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.