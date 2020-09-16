أخبار مصر | برلماني: المصريون حائط سد أمام دعوات "الإرهابية" للتخريب والفوضى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: المصريون حائط سد أمام دعوات "الإرهابية" للتخريب والفوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية كانوا ولايزالون وسوف يظلون الحائط والسد المنيع أمام مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية وتحريضهم المستمر ضد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه "عامر" فى بيان، اليوم الأربعاء، تحية قلبية لكل المصريين لردهم القاسي وفضحهم لأكاذيب وإشاعات جماعة الإخوان الإرهابية ورفضهم لتحريضها المستمر ضد مصر وقائدها البطل الزعيم الرئيس السيسي ورفض أي محاولة فاشلة يائسة من الإخوان تريد بهم العودة إلى ما كان قبل ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الإنجازات والمشروعات القومية العلاقة التي حققها الرئيس السيسي لمصر وشعبها أصابت جماعة الإخوان الإرهابية بالهوس والجنون.

واعتبر رئيس صناعة النواب، أن الهاشتاجات التي أطلقها المصريون والتي تصدرت ترند "تويتر" في مصر خلال الساعات الماضية بمثابة صفعة على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وبعثت برسالة إلى الجماعة الإرهابية بأن المصريين يريدون الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرفضون أي محاولة لعرقلة مشروعه القومي، موجهًا التحية للمصريين لقولهم بالنص "أيوة عاوزينه ومش هنستغنى عنه وهنحارب معاه لحد ما يلم كل الخونة علشان مصر تنضف للأبد موتوا بغيظكم" إضافة إلي نشر المصريين لعدد من الصور تجمع جانب من إنجازات الرئيس في البنية التحتية وشبكة الطرق التي يشرع في تنفيذها الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة.

جدير بالذكر أنه كانت هناك دعوات تحريضية ضد الدولة المصرية تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنها دائما تتحطم أمام صخرة العمل الجاد والإنجازات التي لمسها الموطن المصري من مشروعات عملاقة في كافة المجالات، حيث رد المصريين على تلك الدعوات من خلال هاشتاج "الشعب يريد السيسي" وعبر المصريون عن دعمهم للرئيس السيسي في صد محاولات جماعة الإخوان الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى.