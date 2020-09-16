أخبار مصر | التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينقذ سيدة فلسطينية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينقذ سيدة فلسطينية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد بلاغ من منظومة الشكاوى الحكومية بوجود سيدة فلسطينية متواجدة في أحدي شوارع وسط القاهرة، وعلى الفور وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي فريق أطفال وكبار بلاماوي لإتخاذ اللأزم.

وتبين أن السيدة تدعي ش.ك ٦٠ عاما فلسطينية الجنسية، وتم توفير الإحتياجات الأساسية لها ونقلها لاحدي مراكز إستضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي.

يشار الي أن وزارة التضامن الاجتماعي، تنفذ البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم وبتمويل 164 مليون جنيه

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وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.