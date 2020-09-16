أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 457 شابا وإصدار 1166 شهادة قياس المهارة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 457 شابا وإصدار 1166 شهادة قياس المهارة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط 457 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2419 شابًا، فضلا عن إصدار 1166 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أن المديرية قامت بتسجيل 39 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 128 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1497 منشأة وعقد 3 ندوات توعية من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 6 شكاوى تم بحثها بالكامل.

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وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 128 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

سعفان: بدء تدريب الشباب على 10 مهن مجانا بالقليوبية

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي هذا الإطار أعلنت مديرية القوي العاملة بالقليوبية، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 10 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي وذلك بمراكز التدريب المهني التابعة لها، وذلك نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا حدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتي تشمل مجالات: صيانة واصلاح المحمول والدش، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، ولحام وأعمال الكريتال، والنجارة والأعمال الخشبية، وصيانة الأجهزة المنزلية، والوميتال والكهرباء المنزلية ( سلسيون )، وميكانيكا السيارات بأنواعها، فضلًا عن دورة مكملة في أساسيات الحاسب الآلي.

ولفت إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل:حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، مع توفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، وتوفير أتوبيسات تنقل المتدربين يوميًا ذهابًا وإيابًا، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا.

وحددت مدير المديرية شروط الالتحاق أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عامًا على التدريب التحويلي ( لأصحاب المؤهلات )، مع توفير تدريب تنشئة ( متسرب من التعليم ) من سن 14 حتى 20 سنة لمدة 4 أشهر يتخلل أيام العمل زيارات ميدانية لمواقع الشركات بواقع يوم كل أسبوع، على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهني الخانكة وعنوانه: مدينة الخانكة - خلف مركز الشرطة القديم - بجوار مطافى الخانكة، وللإستعلام رقم تليفون المركز: 0244688895 واتس آب على الرقم: 01110159119.

