مصر | ضبط 2.5 كيلو حشيش بحوزة شخص في أسوان

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من المنوفية للقليوبية.. إصابة سائق وإجباره على توقيع 15 إيصال أمانة

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بالمنوفية واقتياده كرهًا عنه وإجباره على توقيع 15 إيصال أمانة بالقليوبية.

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وتبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من مستشفى الساحل بالقاهرة، باستقبالها (سائق، مقيم بدائرة المركز) "مُصاب بجرح متهتك بالعضلة الخلفية بالساق اليمنى وجرح أسفل الركبة اليسرى ادعاء طلق ناري") واتهام شقيقه لـ(عامليَن ووالدهما- مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

وقرر بقيام العاملَين بانتظار المجني عليه بمدخل القرية محل إقامته بدائرة مركز شرطة أشمون وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاهه فأحدث ما به من إصابات واقتياده لمنزلهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، حيث قام والدهما بإكراهه على توقيع عدد 15 إيصال أمانة وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية إلى صحة ما جاء بأقوال شقيق المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (البندقية الآلية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - إيصالات الأمانة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.