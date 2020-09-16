مصر | الداخلية تقدم عددا من الخدمات المرورية للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تقدم عددا من الخدمات المرورية للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وزارة الداخلية، عددًا من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات حيث تشمل المرحلة الأولى الخدمات الآتية:

تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سي سي).

إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى.

إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة قيادة مركبة.

خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

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ويتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكتروني التالي: (اضغط هنا)، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر بإستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية -مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكتروني العديد من المميزات وهي:- إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات المرورية دون الانتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم.

سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.

الإعفاء من الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% على السداد النقدي للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين.

إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

وفي حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التي تتطلب فحص فني) فإن السداد الإلكتروني يساعد في اختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالي اختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.

فضلًا عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكتروني.