مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 2106 سائقين لعدم ارتداء الكمامة الواقية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 2106 سائقين لعدم ارتداء الكمامة الواقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتداء السائقين الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (٢١٠٦) سائقي نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوي– كبدة– سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لاستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية "لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالي مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية