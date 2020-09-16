مصر | مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا (نصب سفريات- تحويل أموال- تهريب جمركي- غسل أموال- استغلال نفوذ مزعوم) مُتهم فيها عدد (7) أشخاص، ضبط فيها مستنديًا (3،5 مليون جنيه).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية