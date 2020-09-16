شكرا لقرائتكم خبر عن 19 سبتمبر .. بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2020 / 2021 بكليات الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، والتى تبدأ يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020.

وأشار رئيس الجامعة أنه تحدد يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم الأحد 20 سبتمبر لطلاب كلية طب الأسنان، ويوم الاثنين 21 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الثلاثاء 22 سبتمبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، والأربعاء 23 سبتمبر لكليتى الهندسة والآثار، والخميس 24 سبتمبر لكليتى الإعلام وتربية الغردقة «تعليم عام».

وأضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه تحدد يوم السبت الموافق26 سبتمبر موعداً لتوقيع الكشف على طلاب كليتى الحاسبات والمعلومات وتربية الغردقة «تعليم أساسى وطفولة» ويوم الأحد 27 سبتمبر لكلية الطب البيطرى والمعهد الفنى الصحى ويوم الاثنين 28 سبتمبر لكلية العلوم، والثلاثاء 29 سبتمبر لكلية التربية بقنا «تعليم عام» والأربعاء 30 سبتمبر كلية التربية بقنا «تعليم أساسى» والخميس الموافق الأول من أكتوبر لكلية التربية بقنا «طفولة» والسبت 3 من أكتوبر لكليتى الزراعة والتمريض ويوم الأحد 4 أكتوبر لكلية التربية النوعية والمعهد الفنى للتمريض، والاثنين 5 أكتوبر لكلية الآداب بقنا «طالبات» والثلاثاء 6 أكتوبر لكلية الآداب بقنا «طلبة» والأربعاء 7 أكتوبر لكلية التجارة «طالبات» والسبت 10 أكتوبر لكلية التجارة بقنا «طلبة» والأحد 11 أكتوبر لكلية الحقوق «طالبات» والاثنين 12 أكتوبر لكلية الحقوق «طلبة» والثلاثاء 13 أكتوبر كلية الآداب انتساب «طالبات» والأربعاء 14 أكتوبر كلية الآداب انتساب «طلبة» والخميس 15 أكتوبر كلية التجارة انتساب «طالبات» والسبت 17 أكتوبر لكلية التجارة انتساب «طلبة» ويوم الأحد 18 أكتوبر لكلية الحقوق انتساب «طالبات» والاثنين 19 أكتوبر كلية الحقوق انتساب «طلبة» ويوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 للمتخلفين بكافة كليات الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن الكشف الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً بمقر المستشفى الطلابي بقنا لكليات الجامعة بقنا ماعدا كليات الهندسة والطب البيطري والزراعة والمعهد الفنى الصحى والمعهد الفنى للتمريض يعقد بمقرات الكليات والمعاهد المذكورة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الاحترازية.