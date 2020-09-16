شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: خدمات مرورية جديدة «اونلاين» للمواطنين عبر «بوابة مرور مصر».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الداخلية بتقديم عدد من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونياً للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الإنتقال لوحدات المرور.

وقالت الداخلية: ان الخدمات تتضمن سداد رسوم تلك الخدمات حيث تشمل المرحلة الأولى الخدمات الآتية وهي

1- تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى).

2- إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى .

3- إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة قيادة مركبة.

4- خدمة الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التي يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة .

وأضافت: يتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى: (www.moi.gov.eg)، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر بإستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية ومسبوقة الدفع وكروت الخصم المباشر).

وتابعت: يتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات ومنها

1- إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم .

2- سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونياً.

3- الإعفاء من الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين

4- .إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع .

5- وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التي تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد في إختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الإحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين .

6- فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير ولاسيما الخدمات التي تقدمها وحدات المرور، وفى ضوء تردد المواطنين بأعداد متزايدة على وحدات المرور لتلقى الخدمات المرورية المتنوعة وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية الهادفة في أحد محاورها إلى تيسير الإجراءات وتحقيق مفهوم جودة الخدمات الأمنية