شكرا لقرائتكم خبر عن تصميمات وطنية مبتكرة وتعميق التصنيع المحلي لمعدات محطات تحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق «عبدالمنعم التراس» رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات محطات تحلية المياه.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وشركة «إي .سي .أر» للهندسة والإستشارات .

في هذا الصدد، أوضح «التراس» أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع معدات وأجزاء محطات تحلية المياه بالخبرات الوطنية المصرية،لافتا على سبيل المثال أن تكاليف إستيراد طلمبات الضغط العالي ووحدات توفير الطاقة وهي المسئولة عن ضخ المياه بضغوط عالية ورفعها للأغشية التي تقوم بفصل المياه العذبة عن المالحة، تبلغ حوالي ٣٠% من اجمالي تكاليف المعدات الكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة التحلية، فضلا عن ان حوالي ٢٠% من تكاليف تشغيل المحطة تقدر لصيانة الأغشية والفلاتر.

وأشاد «التراس» بخبرات شركة «إي .سي .أر» بصفتها أحد الكيانات الهامة والمتخصصة في مجالات العلوم التطبيقية لتصميم معدات تحلية المياه ،موضحا الإتفاق على زيادة نسب المكون المحلى لإنتاج التقنيات وتصنيعها لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في صناعة محطات التحلية، وخفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة ،ومن ناحية أخرى توطين هذه الصناعة بما يسهم في خفض سعر المتر المكعب من المياه وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية

وأضاف أنه تم الإتفاق على تصميم وتصنيع معدات تحلية المياه بكافة أنواعها محليا،، بالإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية، مشيرا إلى نجاح مصنع المحركات التابع للهيئة في تصنيع مضخة الطرد المركزي مصرية الصنع بنسبة ١٠٠% والتي تعتبر جزء أساسي في محطات معالجة المياه.

وذكر «التراس» أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات كافة السوق المحلي والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية، مشيرا إلى إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير والإستفادة من البحوث والدراسات التطبيقة بالجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث، فضلا عن إجراء دراسات السوق للمنتج المستهدف محليا وخارجيا.

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من جانبه، أشاد الدكتور مهندس «محمد سويدان» رئيس مجلس إدارة شركة «إي .سي .أر» بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية ،لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل إقتصاديات إنشاء محطات تحلية المياه في إطار توجه الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خاصًة في المدن الساحلية،بالإضافة إلى زيادة إنتاج وقدرات بعض المحطات الموجودة حاليًا.