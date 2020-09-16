شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحها قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، بتفقد إجراءات الإستعداد لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، رافقه اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقبالهما محمد حامد عقل مديرعام التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المتوقع افتتاح المدرسة المصرية اليابانية افتتاحاً رئاسياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» قريبا.

يشار إلى أن المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع بالمحافظة، حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2018- 2019 وينتظر فتح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ خلال العام الدراسي الحالي 2020 / 2021

وقد لاقت المدرسة المصرية اليابانيه اقبال من سكان شرم الشيخ لالحاق أبنائهم بها لما تتميز بها من جودة في التعليم.

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