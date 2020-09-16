شكرا لقرائتكم خبر عن في واقعة الشروع في ختان 15 طفلة من بناته وأقاربه.. النيابة تخلى سبيل الأب و«الداية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامه اخلاء سبيل عامل بمحافظة أسيوط على ذمة التحقيقات التي أجرتها في وقاعة شروع الاب وداية في اجراء عملية ختان ل 15 فتاة من بنات العامل وبنات اخواته وبنات عدد من أفراد عائلته، داخل منزله بأسيوط، وأمرت النيابة بالزام الأب وجميع أولياء الأمور في عائلته بالتوقيع على تعهد بعدم اخضاع بناتهن لعملية الختان.

وأخلت النيابة سبيل الداية بكفالة مالية. وكلفت النيابة رجال الامن بمراقبة الفتايات الضحايا لعدم اجبارهن على الخضوع للعمليات الجراحية.

ونفى الاب في تحقيقات النيابة انه وأبناء اعمامه اتفاقهم على اجراء عملية الختان لبنات العائلة داخل منزله , وقال أن عادتهم وتقاليدهم في القرية تتيح عملية الختان الا أنه لم يشرع في ذلك. وفوجئوا برجال الامن تلقى القبض عليهم. الا ان الداية ذكرت انها تلقت اتصال من احدى سيدات العائلة برغبتهن في اجراء عملية الختان للبنات.

وكان خط نجدة الطفل 16000 استقبل بلاغا بشأن عزم أحد الأشخاص بإحدى قري مركز منفلوط بمحافظة أسيوط علي إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى لعدد خمسة عشرة طفلة من بناته وبنات العائلة بمنزله بقرية بني رافع بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بواسطة قابلة (داية).

ووجه المسئولون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى سرعة إنقاذ الفتيات الأطفال واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها انقاذهن من هذه الجريمة والتي لا تمت للدين أو الطب بأي صلة، كما وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام.

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