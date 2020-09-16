شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري»: ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص يعظَّم الاستفادة من ثروات «المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، أن حفظ الأمن والاستقرار والسعي وراء الحلول السياسية في شرق المتوسط تشكل اللبنة الأساسية لأي نقاش هادف حول السياسة الخارجية الإقليمية.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر المائدة المستديرة بالعاصمة اليونانية أثينا، إن توقيع مصر لإتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص

جاء لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي يذخر بها البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن إنشاء آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاث عام 2014 يعكس وجود إرادة سياسية قوية للتنسيق المشترك والتعاون في المشاريع الهامة بين الدول الثلاثة.