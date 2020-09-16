شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين عبدالناصر درويش للقيام بعمل عميد معهد المشروعات الصغيرة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قرارا بتجديد قيام الدكتور عبدالناصر محمد سيد درويش بأعمال عميد المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام . جدير بالذكر، حصل الدكتور عبدالناصر على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من كلية التجارة جامعة بني سويف مايو ١٩٨٦ بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، عين معيداً لقسم المحاسبة بالكلية في ١٠/١ / ١٩٨٦ وتدرج في الدرجات العلمية حتى أصبح أستاذ بالقسم في١٢/٣٠ /٢٠١٤ وتولى منصب المنسق الأكاديمي لبرنامج التعليم المفتوح والمدمج بكلية التجارة في ٢/١ /٢٠١٩ وعين رئيساً لقسم المحاسبة بالكلية اعتباراً من ٦/١٦ /٢٠١٩ وله العديد من البحوث والدراسات المنشورة في مجال المحاسبة والمراجعة.

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