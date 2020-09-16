شكرا لقرائتكم خبر عن 191 مرشجا تقدموا للفحص الطبى لمجلس النواب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبلت مستشفيات القليوبية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات 191مرشحا محتملا لانتخابات مجلس النواب وذلك في المستشفيات التي خصصتها الهيئه وهى المجلس الطبى العام وناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليميى وقليوب التخصصى وجراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة ومستشفى شبين القناطر المركزى، وطوخ المركزى الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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