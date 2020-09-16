شكرا لقرائتكم خبر عن عالم حفريات يكتشف ناب حوت عمره 40 مليون سنه في رخام الجامعة الأمريكية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة والمنتدب إلى الجامعة الأمريكية، عن عثوره على «ناب» حوت برمائي عمرة يتراوح ما بين 40 إلى 45 سنة في رخام أرضية الجامعة الأمريكية أثناء توجله بها .

وقال «سلام» في تصريح صحفى «أثناء سيري في الجامعة الأمريكية لفت نظري وجود حفرية تحت قدمي داخل بلاطة من بلاط الرخام الموجود في أرضية الجامعة وهو من نوعية الجلالة القادم من الصحراء الشرقية حيث عثرت بداخل الرخامة على»ناب «لحوت برمائي من النوعية التي كانت تمشي على الأقدام عمره يزيد عن 40 مليون سنه .

وأضاف «هذا النوع من الحيتان من الزمن التطوري»البروتوستيد«أو»أسلاف الحيتان القديمة، ووجود ناب الحوت يدلنا على أشياء كثيرة، منها أن الأسنان مكونة من «طربوش وجذر» والجذر كبير مما يدل على أن الفك عميق، والحوت كان يتغذى بطريقة الافتراس «عض الفريسة» ولذلك يكون الأسنان تكون قوية ومغروزة في الفك

وعن مصير هذا الناب أكد «سلام» أنه أعلن عن اكتشافه للجامعة الأمريكية والتي قررت عمل نقاط مضيئة وتحاط بقبة زجاجية حول الحفرية، وسيتم وضع شكل تخيلي للحيوان حولها وتعريف به وعمره وأماكن تواجده فالمعلومات الموجودة عن هذا النوع كثيرة، وسنستمر بالبحث ولو عثرنا على أكثر من حفرية في الجامعة ستكون نقاط معرفية يرتادها الطلبة للتزود بالمعلومات عن الحفريات «.

وتابع «وهذه ليست المرة الأولي التي نعثر فيها على حفرية داخل الرخام القادم من منطقة»شق التعبان«فقد عثر صاحب ورشة رخام على حفرية حوت وأحضرها لنا في جامعة المنصورة وأطلقنا عليه»حوت بركات«، وهذا إنذار لمن يعملون في هذا المجال أنه يمكن أن يكون حولهم أشياء لها قيمة علمية وتاريخية فالمنطقة بها كنوز لحفريات فممكن بلاطة عادية ويكون لها أهمية علمية كبيرة مثل هذه الحفرية التي عثرنا عليها في أرضية الجامعة الأمريكية»كنا نمشي عليها وأصبحت نقطة علمية«.

يذكر أن الدكتور هشام سلام، هو مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة والذي يضم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية التي يرجع عمرها مئات الملايين من السنين ويعد المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو مهتم بدراسة التراث الطبيعي للحفريات الفقارية وتم نشر أكثر من 20 بحث دولي في كبرى المجلات العلمية العالمية منها مجلة الناتشر الدولية والذى وثق فيه أنواع جديدة من الكائنات التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين ومن أهم اكتشافات المركز تسجيل نوع جديد من الديناصورات والذى لم يكتشف من قبل والذى سمى باسم جامعة المنصورة «منصورة صورس»

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