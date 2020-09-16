شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة 3 عمداء بالأسنان وكلية الملاحة ومعهد الليزر ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، 3 قرارات هامة بقيام الدكتور طارق على بأعمال عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر لمدة عام .واختيار الدكتور مجدى محمد على للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان لمدة عام تجديد تعيين الدكتور أسامة محمود عبدالرحمن شلبية للقيام بعمل عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لمدة عام .

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة ان الدكتور طارق على الذي تم اختياره لعمادة معهد ابحاث وتطبيقات الليزر تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة 1990 بقسم الفيزياء وحصل على الدكتوراه في فيزياء الليزر من جامعة ستوكهولم بالسويد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم الفيزياء بجامعة القاهرة، وأستاذ مساعد في جامعة بنى سويف 2009، ثم أستاذ بقسم فيزياء الليزر بجامعة بنى سويف عام 2015، وله العديد من الإسهامات العلمية في تطبيقات الليزر وأبحاثه التي أثرت البحث العلمي في مجال تخصصه.مشير إلى انه تم اختيار الدكتور مجدى محمد على بأعمال عميد كلية طب الأسنان لمدة عام .ووحصل الدكتور مجدي محمد على بكالوريوس طب الأسنان من جامعة القاهرة، ثم ماجستير علاج الجذور من جامعة القاهرة، وحصوله على الدكتوراه في علاج الجذور من جامعة المنيا، وقد شغل منصب رئيس قسم علاج الجذور بكلية طب الاسنان جامعة المنيا، ومديرا لوحدة التعليم المستمر بطب الأسنان جامعة المنيا.

وقال انه حصل الدكتور أسامة شلبية الذي تم اختياره عميدا لكلية الملاحة حصل على بكالوريوس العلوم تخصص الفلك عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة القاهرة في الفيزياء الفلكية سنة 1988، ثم حصل على درجة الدكتوراه من معمل فيزياء الفلك من جامعة لايدن بهولندا سنة 1995 .وتدرج بالمناصب الأكاديمية حتى وصل إلى درجة أستاذ علوم الفلك والفضاء والأرصاد عام 2007 بجامعة القاهرة، ثم رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 2018 .ثم عيٌن عضوا باللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضواً بمجلس بحوث علوم الفضاء والاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضوا في لجنة الترقيات بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقي، ثم أستاذ زائر بجامعة أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية، وبجامعة ناجويا باليابان، وبجامعة هوكايدو باليابان، وبجامعة سول بكوريا الجنوبية .كما حصل الدكتور أسامة شلبية على وسام فارس من الطبقة الثانية من رئيس وزراء فرنسا، وعلى جائزة الدكتور محمود خيرى في الفلك من أكاديمية البحث العلمي .