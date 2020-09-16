شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أكثر من 8 ملايين طلاب يدرسون بالنظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشاريع التعليمية بالإسكندرية، في يناير 2015 في جلب الخبرات الأجنبية لإنشاء بنك المعرفة وتطوير منظومة التعليم.

وتابع: «أكثر من 8 ملايين طلاب يدرسون بالنظام الجديد، ولم يتم طباعة أي كتاب ورقي في المرحلة الثانوية العامة لهذا العام في واقعة لأول مرة تحدث».

وأكمل: «أن ارتفاع عدد المدارس اليابانية لـ43 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد».