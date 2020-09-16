«أستاذ بـ علوم بنها» رئيسا للجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختارت اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور زكريا السيد عبدالله هميمى الأستاذ بكلية العلوم – جامعة بنها رئيسا لها في دورتها الحالية، وذلك خلفا للدكتور عبدالحميد الشرقاوى الأستاذ بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة السابق. يذكر ان اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي إحدى اللجان الوطنية المناظرة للاتحادات العلمية الدولية، ومن المهام الموكلة للجنة تقديم الرؤى والاستشارات العلمية في المجالات العلمية لعلوم الأرض لتقديمها إلى متخذى القرار للمساهمة في عمليات التنمية المستدامة بمصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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