شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «زمان كان الفدان لشخص واحد والآن أصبح لـ10 أفراد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الرئيس السيسى خريطة للدولة المصرية، خلال افتتاحه عدد من المشاريع التعليمية، وضع مصر خلال السنوات الماضية.

وقال السيسي: «مصر دولة مختلفة فيها مليون كيلو متر مربع وليس كلها صالحة للعيش فيها.. الدولة عاشت على مدار الآف السنين على الشريط الأخضر الخاص بمجرى نهر النيل.. كانت المساحة فقط 4 % والآن نتكلم عن 7 % من مصر.. وهذا التحدى الذي يجب أن نعرفه».

وتابع: «المساحة دى من 200 وبالتحديد سنة 1801 كانت عايش عليها 4 ملايين مصرى في ضفاف النيل والدلتا بعد مشروعات الزراعة التي نفذها محمد على.. وعلى مساحة قدرها 5 % فقط من مساحة الدولة.. كل انسان مصرى له فدان يعيش منه أو يشتغل فيه.. ودلوقتى فيه 100 مليون في نفس المساحة.. الفدان بعد كان يكفى لفرد أصبح لـ 10 أفراد.. وبالتالى كان من الطبيعى من أن تكون الحياة رخيصة في الماضى.. وقيمة الجنيه كان من الطبيعى أيضا أن تكون مرتفعة».