شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر ملتزمة بالحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد سامح شكري وزير الخارجية التزام مصر

بالحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والدعوة لتحقيق حل سياسي شامل لكافة مكونات الأزمة الليبية عبر حوار ليبي- ليبي . وقال لوزير سامح شكري خلال مشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة في العاصمة اليونانية أثينا اليوم : أن اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك تفرض علينا ضرورة تنسيق الجهود ووضع توصيات لسياسات فيما بين بلداننا. وأشار وزير الخارجية أن موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل المصرية إلى أوروبا قد توقفت منذ سبتمبر 2016، مؤكدا يؤكد أن الالتزام المطلق بالقانون الدولي شرط أساسي في العلاقات الإقليمية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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