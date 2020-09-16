شكرا لقرائتكم خبر عن «روشتة» تربوية لتعليم أطفال المدارس «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كيف يساعد الآباء أطفالهم على التعليم «عن بُعد»، في ظل التغيرات الكثيرة التي طرأت على دول العالم مع تفشي جائحة كورونا؟ سؤال تصدت خبيرة التعليم بجامعة ألبرتا الكندية، سوزانا وونج، للرد عليه، في الوقت الذي تبدأ فيه الدراسة رسميًا في دول العالم.

وقالت «وونج» إن الأطفال لديهم أفضل فرصة لتقديم أداء جيد في فصول التعليم «عن بُعد» إذا تعامل الآباء والمعلمون والتلاميذ الصغار كفريق واحد يوفر الجداول وفرص التعليم الشيقة والمساعدات الإضافية في حالة الحاجة إليها، فبالنسبة للتلاميذ الذين يتعلمون من المنزل سوف تكون هناك بعض التحديات التي مازالت قائمة منذ الإغلاق الذي فرضته ظروف الحظر في الربيع الماضي بسبب كوفيد- 19، والتي من بينها انشغال الآباء بمتطلبات عملهم وتحقيق التوازن بينها، وانعدام الصلة بشكل شخصي مع المعلمين و«صداع التكنولوجيا».

وأوضحت «وونج» أن الأطفال يتميزون بالمرونة، وأنهم سوف يؤدون جيدًا مادام المعلمون والآباء يظهرون اهتمامًا بهم كفريق، لافتة إلى أن هناك طرقًا أساسية لمساعدة الأطفال بينما يتقنون «التعليم عن بُعد»، والتي تتمثل في:

الإشراف والمراقبة:

دَعَتْ «وونج» الآباء إلى ضرورة مراقبة ما يفعله أطفالهم أثناء الحصة الدراسية، فالصغار منهم في المرحلة الابتدائية يحتاجون لمَن يرعاهم ويساعدهم في الجوانب الفنية للتعليم على الإنترنت، مثل تذكُّر كلمات المرور والدخول إلى الموقع، أو التأكد أن كاميرا الكمبيوتر تعمل على النحو الصحيح، أما بالنسبة للطلاب في المرحلة التالية وصولًا إلى المدارس العليا فالإشراف لا يقل أهمية، رغم اختلاف الأسباب.

وقالت :«قد يفترض الآباء أن أبناءهم في مرحلة المراهقة يتمتعون بمهارات جيدة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، لذا فهم ليسوا بحاجة لمراقبتهم، ولكن من الممكن أن يشكل ذلك مشكلة للأبناء الذين لا يحسنون إدارة وقتهم، فهذه الفئة العمرية ربما تحتاج المزيد من المساعدة، على سبيل المثال، في النهوض في التوقيت المحدد للحاق بالدرس على شبكة الإنترنت».

إعداد جدول:

قالت «وونج» إن جميع الطلاب يحتاجون جدولًا للتأكد من أنهم أنجزوا واجباتهم، إلى جانب تحقيق توازن صحي بين وقت الدراسة ووقت اللعب.

وأضافت أن الطلاب الأصغر سنًا يحتاجون إلى جدول متماسك يتضمن توقعات واضحة، ومن ثَمَّ يجب وضع جدول يشمل أوقات الراحة لتناول الوجبات الخفيفة، ولصقه على الثلاجة، مع الملاحظات.

وتابعت أن المعلمين يستطيعون دعم ذلك من خلال إرسال جداول مثلما يفعلون في الفصول الطبيعية، وكتابة رسائل صباحية لطلابهم: «تظهر مهارات الكتابة والقراءة الجديدة، وفي الوقت نفسه تحدد خطة اليوم الجديد».

وأكدت أن الجداول على المستوى نفسه من الأهمية بالنسبة للطلاب الأكبر سنًا حتى يديروا وقتهم جيدًا، فهناك حاجة لتخصيص وقت للفصل ووقت للترفيه، وذلك لتوفير راحة ذهنية، كما أنه من المهم أن يُسمح للطلاب بوضع الخطة.

ونبهت إلى أهمية الحرص على المرونة في وضع الجدول عندما يتعلق الأمر بتعليم طلاب المدارس العليا أو المرحلة التي قبلها، مؤكدة ضرورة بدء الفصل في الثامنة والنصف صباحًا، فالمراهقون يميلون إلى النوم، لذا فإن التحلي بالمرونة يعطيهم مزيدًا من الشعور بالاستقلال في الأوقات التي يستعدون فيها للتعلم، فهم سيصبحون كبارًا راشدين، لذا فإن ذلك من شأنه أن يُظهر الاحترام بأنهم يستطيعون اختيار وقتهم الذي يتعلمون فيه.

Advertisements

وأضافت أن ما قبل تسجيل المحاضرات أو دمجها مع فصول دراسية على الهواء «لايف» على الإنترنت من شأنه أن يوفر المرونة.

اسمح بالتعلُّم الممزوج بالمرح

لم تستبعد «وونج» إمكانية مضاعفة وقت اللعب كوقت للتعليم للأطفال الأصغر سنًا، موضحة أن الآباء يستطيعون مساعدة أبنائهم على التعلم من خلال تغذية وقتهم بلحظات لعب مرحة، فعلى سبيل المثال يمكنك أن تعد مقهى في المطبخ يستطيعون فيه كتابة قائمة أحلامهم، ووضع قائمة تسوق، أو دَعْهم يقدمون عرض الساحر الذي يستطيعون من خلاله تعلم دروس العلوم.

وقالت: «غالبًا ما يميل الأطفال الصغار إلى إنجاز الأشياء مع الآخرين، لذا اسألهم عما يرغبون في فعله مع أصدقائهم على شبكة الإنترنت»، مضيفة: «رأيت كثيرًا من الأطفال الذين يتعاونون معًا عبر الشبكة في ألعاب الفيديو أو يتحادثون ببساطة مع بعضهم البعض، فهذا شيء جيد خلال هذا الوقت المشوب بالتحدي».

أما فيما يتعلق بالطلاب الأكبر سنًا الذين يمضون وقت الفراغ على الإنترنت، فنصحت «وونج» الآباء بأن يسألوهم عما يقرأون، ويتحدثوا معهم عن التفكير النقدي على سبيل المثال، وليكن موضوع الأخبار الزائفة مثالًا على هذه المناقشات، فهل ما يقرأونه حقيقي؟ مثل هذه المحادثات تربطهم بالقراءة والتعلُّم.

اطلب المساعدة إذا دَعَت الضرورة

اقترحت «وونج» أن يتصل الأب بالمدرس عندما يبدو الطفل الذي يتعلم من المنزل «متعثرًا» مع دروسه، فإذا لاحظ الأب بعد بضعة دروس أن الطفل لا يدرك مفهومًا ما، فإنه لا يكفي عندئذ أن يشتري كتاب تدريبات بخانات فارغة كي يملأها الطفل، بل يجب أن يطلب مقابلة المدرس أو ما إذا كان ممكنًا إعداد تقييم للطفل.