شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي عن العام الدراسي الجديد: عدد الطلاب بالفصل الواحد سيكون من 15 لـ20 طالبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما سيحدث لطلاب المرحلة الإبتدائي وحتى اثلالب الإبتدائي في العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال شوقي، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشاريع التعليمية: «المرحلة الإبتدائي ذو طبيعية، خاصة أن الأطفال محتاجين المدرس اكثر من التكنولوجيا بجانب إنهم أقل عرضة للإصابات».
وتابع: «مدارس فترة واحدة ومدارس فترتين، وضعنا هناك ضوابط لمدير المدرس عليه أن يضع الجداول وفقاً لما يناسب طبيعة مدرسته، حيث مفيش فصل يزيد ما بين عدد الطلاب لـ 15-20 طالب فقط سيتم التوزيع على الفصول المدارس».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي عن العام الدراسي الجديد: عدد الطلاب بالفصل الواحد سيكون من 15 لـ20 طالبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.