شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي عن العام الدراسي الجديد: عدد الطلاب بالفصل الواحد سيكون من 15 لـ20 طالبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما سيحدث لطلاب المرحلة الإبتدائي وحتى اثلالب الإبتدائي في العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال شوقي، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشاريع التعليمية: «المرحلة الإبتدائي ذو طبيعية، خاصة أن الأطفال محتاجين المدرس اكثر من التكنولوجيا بجانب إنهم أقل عرضة للإصابات».

وتابع: «مدارس فترة واحدة ومدارس فترتين، وضعنا هناك ضوابط لمدير المدرس عليه أن يضع الجداول وفقاً لما يناسب طبيعة مدرسته، حيث مفيش فصل يزيد ما بين عدد الطلاب لـ 15-20 طالب فقط سيتم التوزيع على الفصول المدارس».