شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الاسكندرية» تبحث تأثير قوانين الإلكترونية على الشركات والمواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ندوة تحت عنوان «تأثير قوانين حماية البيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية على أنشطة الشركات والمواقع الإلكترونية»، الأحد المقبل، عبر تطبيق zoom.

وذكرت الغرفة في بيان لها ان الندوة يتحدث فيها، أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، والابتكار والملكية الفكرية.