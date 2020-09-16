شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: قناة السويس خير مثال للهجوم على المشروعات المصرية من أجل التشكيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإساءة والتشكيك الذي تستخدمهما قوى الشر ضد مصر الهدف منهما إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن أهل الشر يشككون في كل مسؤول عن أي ملف، لزرع الشك فى نفوس المصريين.
وأضاف "السيسى"، خلال حضوره افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب: سنجد دوما المتشككين في كل إجراء تقوم به الدولة وهذا اتجاه سيعيش معنا وسيظل إلى أن نعبر.. وقناة السويس خير مثال فقد تعرضت لهجوم شديد لكننا واصلنا العمل.
وتابع الرئيس: كل إجراء تقوم به الدولة لتحقيق مصلحة الدولة المصرية وشعبها ستجدوا من يشكك فيه رغم أن هدفنا تحقيق مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم
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