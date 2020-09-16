شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكشف عن شكل جديد لامتحانات الثانوية العامة من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن أن الدولة أنهت صيانة 15 ألف منشآة تعليمية وفصول من أجل عودتها للمستوى التعليمي المقبول، فضلا عن إنشاء 18 مدرسة جديدة للمتفوقين، و45 مدرسة يابانى منهم 41 مدرسة تعمل بالفعل والباقى على مدار العام الدراسى القادم، وإحلال وتجديد 1.3 مليون تختة، بالإضافة إلى تغيير منظومة الفصول لحل مشكلة التعليم في العزب والتوابع المتناثرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الانتهاء من تدريب المعلمين من خلال 2.3 مليون دورة تدريبية لرفع كفاءة المعلم الذى يعتبر الركن الأساسى لجودة التعليم في مصر.

Advertisements

وقال رئيس الحكومة إن مصر تعد من الدول القلائل التي نجحت في إجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا، مضيفا: "بنغير المناهج ونطورها من أول الحضانة".

وأكد رئيس الوزراء أن هناك شكلا جديدا لامتحانات الثانوية العامة بدءا من العام المقبل، قائلا: "اعتبارا من السنة القادمة سيكون هناك شكل جديد للامتحانات الثانوية العامة للقضاء على فزع الثانوية والعامة وتقرير مصير الطلاب والخروج من هذه الدوامة".

وأشاد مدبولى بمنظومة التابلت، مؤكدا ان هذه المنظومة ساعدت في إجراء الامتحانات في ظل أزمة كورونا، كاشفا عن خطة للتوسع في هذا النظام لجميع السنوات الدراسية، وأكمل: "لدينا رؤية لتأهيل أولادنا للتحول الرقمى من أولى ابتدائى".