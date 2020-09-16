شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ"الفصل و السجن " .. "تعليم البرلمان" تطالب بتغليظ عقوبات الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، أن مواجهة الدروس الخصوصية تكون على طريقة الاستغناء وليس المنع، مشيدا بالقرارات التى اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومن بينها تعديل القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية، والتي سيتمّ الاستناد عليها كبديل لمراكز الدروس الخصوصية، وتحفيز المعلمين، بمنح المعلم 85% من حصيلة مجموعات التقوية.

وأوضح أنه رغم تحذيرات الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي من عدم فائدة الدروس الخصوصية نظرا لتطبيق نظام التعليم المدمج الذي يعتمد على التعليم المباشر من قبل المدرسة والتعليم الإلكتروني، إلا أن بعض المعلمين يستغلون ثقافة المجتمع وأولياء الأمورويستمرون في الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد في التعليم والاعتماد على تطبيق الامتحانات الإلكترونية ونظام الكتاب المفتوح والأسئلة التي تعتمد على الفهم تجعل الدروس الخصوصية بلا فائدة.

وطالب النائب بالإسراع من قبل الوزارة والمسئولين للتصدي لها ووقف ابتزاز أولياء الأمور من قبل بعض المعلمين ومعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة تبدأ من غرامات مالية كبيرة وتصل إلى الفصل عن العمل والسجن في حالات التكرار.