شكرا لقرائتكم خبر عن 166 مرشحًا محتملا لمجلس النواب يخضعون للفحص الطبي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مستشفيات ومراكز الفحص الطبي بالمنيا، عن قيام 166 مرشحًا محتملا لانتخابات مجلس النواب، القيام بإجراء الفحص الطبي، خلال الأيام الخمس الماضية، ضمن إجراءات خوض الانتخابات.

وأكدت الإحصائيات، بإشراف الدكتور محمد نادي، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، تقدم 7 مرشحين محتملين في اليوم الأول، 58 في اليوم الثاني، و30 في اليوم الثالث، و34 في اليوم الرابع، و37 في اليوم الخامس بإجمالي 166 مرشحًا محتملا.

وتواصل المراكز الطبية بالمستشفيات استقبال الراغبين في الترشح من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء يوميًا.