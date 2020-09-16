شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب العاملين في مستشفى الزهور ببورسعيد علي إرضاء المنتفعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور محمد محسن مدير مستشفى الزهور، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بتدريب فريق «إرضاء المنتفعين» بالمستشفى ورؤساء جميع الأقسام بالمستشفى على (إرضاء المنتفعين) والتعامل بالطريقة المثلى مع جميع المنتفعين المترددين على مستشفى الزهور للحصول على تعامل لائق للمنتفعين والحرص الكامل على حصولهم على خدمة طبية مميزة .
تم التدريب في قاعة المحاضرات الخاصة بمستشفى الزهور بالتنسيق مع رئيس قسم التدريبات د. ميرنا جرجس على محاضرتين احدهما لفريق إرضاء المنتفعين والأخرى لرؤساء الأقسام بالمستشفى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب العاملين في مستشفى الزهور ببورسعيد علي إرضاء المنتفعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.