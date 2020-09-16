شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب العاملين في مستشفى الزهور ببورسعيد علي إرضاء المنتفعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد محسن مدير مستشفى الزهور، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بتدريب فريق «إرضاء المنتفعين» بالمستشفى ورؤساء جميع الأقسام بالمستشفى على (إرضاء المنتفعين) والتعامل بالطريقة المثلى مع جميع المنتفعين المترددين على مستشفى الزهور للحصول على تعامل لائق للمنتفعين والحرص الكامل على حصولهم على خدمة طبية مميزة .

تم التدريب في قاعة المحاضرات الخاصة بمستشفى الزهور بالتنسيق مع رئيس قسم التدريبات د. ميرنا جرجس على محاضرتين احدهما لفريق إرضاء المنتفعين والأخرى لرؤساء الأقسام بالمستشفى.