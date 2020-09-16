شكرا لقرائتكم خبر عن سمير المصري ضيف برنامج «الكاميرا بين الناس» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف برنامج «الكاميرا بين الناس»، والمذاع على قناة القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء، اللواء دكتور سمير المصري، رئيس الاتحاد المصري للتنمية الصحية المستدامة والمدير الإقليمي للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الأكاديمية العربية للدراسات المتطورة.
يتحدث خلال الحلقة حول دور الاتحاد المصري للتنمية الصحية المستدامة وفكرة إنشاء المنتجع الصحي للإرشاد النفسي، ودور المقر الاقليمي للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي في مصر. البرنامج إعداد الإعلامي جمال السيد، والإعلامية سامية سرية.
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